В Самаре на проспекте Кирова неизвестные выкопали почти 200 цветов с клумбы
В ночь на четверг, 30 июня, двое неизвестных попытались выкопать и увезти цветы, которые высажены недалеко от администрации Кировского района. Их заметил мимо проезжавший водитель.
- Я ехал ночью, примерно в 0:30, по проспекту Кирова домой и увидел, что около клумбы сидит девушка. Сначала я подумал, что ей плохо и сразу же остановился. Оказалось, что она выкапывает цветы и складывает их в машину. Я сделал ей замечание, на что она никак не отреагировала. После этого я ее сфотографировал, сообщил о происходящем в районную администрацию и полицию. А девушка успела скрыться, - рассказал очевидец.
По словам мастера участка МП «Спецремстройзеленхоз» Людмилы Клешиной, в этом году на данном участке проспекта Кирова было посажено порядка 7500 цветов, из которых нарушители выкопали 192. Больше всего забрали бархоток – 104 цветка, также пропали петунии, агератумы, сальвии и цинерарии. Если учитывать, что один цветок стоит около 40 рублей, то ущерб составил почти 8 000 рублей.
Личности предполагаемых преступников удалось вскоре установить.
- На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время установлена машина, на которой скрылись предполагаемые преступники и владелец машины. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
- В настоящее время проводится большое количество работ по благоустройству и озеленению Самары. Все районы активно включаются в эту деятельность, в том числе и Кировский. Жители рады положительным изменениям и поддерживают эти инициативы, но несознательные граждане наносят городу ущерб. Такие факты не должны оставаться безнаказанными, - уверен глава администрации Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.
- Я ехал ночью, примерно в 0:30, по проспекту Кирова домой и увидел, что около клумбы сидит девушка. Сначала я подумал, что ей плохо и сразу же остановился. Оказалось, что она выкапывает цветы и складывает их в машину. Я сделал ей замечание, на что она никак не отреагировала. После этого я ее сфотографировал, сообщил о происходящем в районную администрацию и полицию. А девушка успела скрыться, - рассказал очевидец.
По словам мастера участка МП «Спецремстройзеленхоз» Людмилы Клешиной, в этом году на данном участке проспекта Кирова было посажено порядка 7500 цветов, из которых нарушители выкопали 192. Больше всего забрали бархоток – 104 цветка, также пропали петунии, агератумы, сальвии и цинерарии. Если учитывать, что один цветок стоит около 40 рублей, то ущерб составил почти 8 000 рублей.
Личности предполагаемых преступников удалось вскоре установить.
- На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время установлена машина, на которой скрылись предполагаемые преступники и владелец машины. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.
- В настоящее время проводится большое количество работ по благоустройству и озеленению Самары. Все районы активно включаются в эту деятельность, в том числе и Кировский. Жители рады положительным изменениям и поддерживают эти инициативы, но несознательные граждане наносят городу ущерб. Такие факты не должны оставаться безнаказанными, - уверен глава администрации Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 июня 2017
135
30 июня 2017
387
30 июня 2017
148
30 июня 2017
177
30 июня 2017 , 19:45
135
Сейчас проводятся работы по замене трубы диаметром 500 мм под улицей Солнечной в районе...
30 июня 2017 , 18:46
387
В пятницу, 30 июня, после продолжительной болезни на 55-м году ушла из жизни Ольга Александровна...
30 июня 2017 , 18:30
148
В последнее время гражданам все чаще приходится сталкиваться с негосударственными пенсионными...
30 июня 2017 , 18:11
1132
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
30 июня 2017 , 17:56
166
Полная программа на июль.
30 июня 2017 , 17:33
248
В ночь на четверг, 30 июня, двое неизвестных попытались выкопать и увезти цветы, которые...
30 июня 2017 , 17:30
150
В четверг, 30 июня, Самару посетил первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Лев Хасис.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12 июня 2017
9200
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7199
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5797
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
2 июня 2017
4262
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
16 июня 2017
592
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1050
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
593
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
513
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...