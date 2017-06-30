В Самаре на проспекте Кирова неизвестные выкопали почти 200 цветов с клумбы

- Я ехал ночью, примерно в 0:30, по проспекту Кирова домой и увидел, что около клумбы сидит девушка. Сначала я подумал, что ей плохо и сразу же остановился. Оказалось, что она выкапывает цветы и складывает их в машину. Я сделал ей замечание, на что она никак не отреагировала. После этого я ее сфотографировал, сообщил о происходящем в районную администрацию и полицию. А девушка успела скрыться, - рассказал очевидец.По словам мастера участка МП «Спецремстройзеленхоз» Людмилы Клешиной, в этом году на данном участке проспекта Кирова было посажено порядка 7500 цветов, из которых нарушители выкопали 192. Больше всего забрали бархоток – 104 цветка, также пропали петунии, агератумы, сальвии и цинерарии. Если учитывать, что один цветок стоит около 40 рублей, то ущерб составил почти 8 000 рублей.Личности предполагаемых преступников удалось вскоре установить.- На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время установлена машина, на которой скрылись предполагаемые преступники и владелец машины. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.- В настоящее время проводится большое количество работ по благоустройству и озеленению Самары. Все районы активно включаются в эту деятельность, в том числе и Кировский. Жители рады положительным изменениям и поддерживают эти инициативы, но несознательные граждане наносят городу ущерб. Такие факты не должны оставаться безнаказанными, - уверен глава администрации Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.