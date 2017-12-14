В Самаре на площади Куйбышева появились огромные елочные шары

Композицию «Новогодние шары», со встроенной светодиодной гирляндой, установили напротив одного из скверов на площади Куйбышева. Это три огромных разноцветных елочных шара, возвышающихся на постаменте. Как рассказал электромонтер МП «Самарагорсвет» Алексей Солдатов, шары сделаны из металлического каркаса, пластика и украшены мишурой.Наряду с новыми световыми композициями самарцы увидят и скульптуры с иллюминацией прошлого года: «Два павлина царских», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Дед Мороз», «Домик», «Мишка», «Часы». Помимо площади Куйбышева их установили на улице Ленинградской, аллее Трудовой Славы и улице Юных Пионеров.Кроме световых фигур в Самаре «забьют» также световые фонтаны - на улицах Стара-Загоре, Ленинградской, площади Куйбышева, у ДК «Нефтяник», на Самарской площади, второй очереди набережной, в поселке Управленческий у ДК «Чайка», в сквере на пересечении улиц Победы и Гагарина.