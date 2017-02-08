В Самаре на платформе «Толевая» электропоезд насмерть сбил женщину

Трагический инцидент произошел сегодня, 8 февраля, примерно в 7:30.



Как сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в оперативных структурах, электричка сбила женщину в возрасте около 70 лет. Пострадавшая скончалась от травм на месте происшествия до приезда медиков.