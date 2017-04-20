В Самаре на пл. Куйбышева 22 апреля выступит группа SEREBRO
Концертная программа начнется в 18:00.
Напомним, концерт с участием группы SEREBRO, Дениса Майданова, Сергея Войтенко состоится 22 апреля на площади Куйбышева после общегородского субботника. Субботник пройдет в рамках месячника по благоустройству, который в этом году приобрел масштаб яркого городского проекта под названием: «Поработал - отдохни!».
Важные задачи в рамках месячника по благоустройству решают общественные советы микрорайонов. Они привлекают жителей к уборке дворов и общественно значимых территорий.
Также жители участвуют в Федеральной программе «Создание комфортной городской среды», в рамках которой будет проводиться ремонт дворов и общественных зон. Дворы, жители которых проявят наибольшую активность при проведении месячника, попадут в проект в первостепенном порядке. Отбирать дворы в программу будут власти городских районов вместе с общественными советами. Три лучших двора в каждом районе оборудуют камерами видеонаблюдения. Кроме того, жителей, которые лучше других смогут навести порядок в своих дворах, обеспечат рассадой цветов и саженцами деревьев.
Самые активные участники апрельских субботников получат приятные бонусы: скидки в супермаркетах, билеты на спектакли, выставки, экскурсии и билеты на концерт 22 апреля.
Напомним, концерт с участием группы SEREBRO, Дениса Майданова, Сергея Войтенко состоится 22 апреля на площади Куйбышева после общегородского субботника. Субботник пройдет в рамках месячника по благоустройству, который в этом году приобрел масштаб яркого городского проекта под названием: «Поработал - отдохни!».
Важные задачи в рамках месячника по благоустройству решают общественные советы микрорайонов. Они привлекают жителей к уборке дворов и общественно значимых территорий.
Также жители участвуют в Федеральной программе «Создание комфортной городской среды», в рамках которой будет проводиться ремонт дворов и общественных зон. Дворы, жители которых проявят наибольшую активность при проведении месячника, попадут в проект в первостепенном порядке. Отбирать дворы в программу будут власти городских районов вместе с общественными советами. Три лучших двора в каждом районе оборудуют камерами видеонаблюдения. Кроме того, жителей, которые лучше других смогут навести порядок в своих дворах, обеспечат рассадой цветов и саженцами деревьев.
Самые активные участники апрельских субботников получат приятные бонусы: скидки в супермаркетах, билеты на спектакли, выставки, экскурсии и билеты на концерт 22 апреля.
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