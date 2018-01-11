В Самаре на пересечении Ленинской и Чкалова оборудуют пешеходный переход

Он появится до конца апреля этого года в районе частной школы «Интеллект».



Как сообщает департамент городского хозяйства и экологии, соответствующие торги проведены, сейчас заключается контракт с подрядной организацией. Срок выполнения работ по обустройству пешеходного перехода на пересечении Ленинской и Чкалова - до 30 апреля 2018 года.