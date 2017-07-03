В Самаре на пересечении Авроры и Дыбенко Форд врезался в маршрутку: четверо пострадали

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 21:40.



По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Форд Фокус ехал по улице Авроры со стороны Антонова-Овсеенко. На пересечении с Дыбенко при повороте он не уступил дорогу маршрутке Хендэ Каунти и врезался в нее. После столкновения автобус въехал сначала в светофор, а потом врезался в бетонную плиту рекламного щита на тротуаре.



В результате ДТП пострадали водитель легковой машины и трое пассажиров автобуса.



В настоящее время по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.



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Видео с канала Youtube пользователя HOT YOU.