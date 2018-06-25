В Самаре на памятник Куйбышеву повесили гигантский фанатский шарф

В понедельник, 25 июня, на Чемпионате мира по футболу состоятся заключительные матчи группового этапа в квартетах А и B. Центральная игра дня - Россия - Уругвай. Она пройдет в Самаре. На стадионе, как и фан-зоне ожидается аншлаг. По этой причине организаторы рекомендовали зрителям предусмотреть возможность просмотра матча в кафе или ресторанах, если вдруг Фанфест не сможет вместить всех желающих.Без сомнения можно говорить, что почти вся площадь Куйбышева, на которой сегодня соберутся жители из разных регионов России, будет болеть за нашу сборную. Болельщиком сделали и Валериана Куйбышева, памятник которому стоит в фан-зоне. Ему на шею повязали гигантский фанатский шарф.