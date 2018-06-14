В Самаре на открытии фан-феста выступят оперные певцы и казаки
С 14 июня по 15 июля в Самаре, на площади Куйбышева, пройдет фан-фест.
Там уже установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину. Он сочетает официальную эмблему ЧМ-2018 в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.
В церемонии открытия фан-феста, 14 июня, примут участие 600 артистов. Это солисты балета, оперные певцы, симфонический оркестр, Волжский народный хор, казаки. Начало развлекательной программы в 16.00.
В 18.30 – прямое включение церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA в России с московского стадиона «Лужники». В 19.00 начнется прямая трансляция матча «Россия - Саудовская Аравия», а в 21.00 на самарскую сцену выйдет группа «ДДТ».
Для безопасности зрителей ограничат вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA до 20 тысяч человек.
Там уже установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину. Он сочетает официальную эмблему ЧМ-2018 в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.
В церемонии открытия фан-феста, 14 июня, примут участие 600 артистов. Это солисты балета, оперные певцы, симфонический оркестр, Волжский народный хор, казаки. Начало развлекательной программы в 16.00.
В 18.30 – прямое включение церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA в России с московского стадиона «Лужники». В 19.00 начнется прямая трансляция матча «Россия - Саудовская Аравия», а в 21.00 на самарскую сцену выйдет группа «ДДТ».
Для безопасности зрителей ограничат вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA до 20 тысяч человек.
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