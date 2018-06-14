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В Самаре на открытии фан-феста выступят оперные певцы и казаки

С 14 июня по 15 июля в Самаре, на площади Куйбышева, пройдет фан-фест.

Там уже установлен гигантский экран, на котором болельщики увидят прямые трансляции матчей. Его размер - 9х16 метров, а качество «картинки» не уступает мировым стандартам. Сам сценический комплекс высотой с девятиэтажный дом - 26 метров в высоту и 46 - в ширину. Он сочетает официальную эмблему ЧМ-2018 в России – «перо», уникальную символику Самары и традиционные для нашей страны мотивы.

В церемонии открытия фан-феста, 14 июня, примут участие 600 артистов. Это солисты балета, оперные певцы, симфонический оркестр, Волжский народный хор, казаки. Начало развлекательной программы в 16.00.

В 18.30 – прямое включение церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA в России с московского стадиона «Лужники». В 19.00 начнется прямая трансляция матча «Россия - Саудовская Аравия», а в 21.00 на самарскую сцену выйдет группа «ДДТ».

Для безопасности зрителей ограничат вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA до 20 тысяч человек. 
Дата: 13 июня 2018 , 19:45
478
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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