В Самаре на месяц меняется схема движения автобуса № 45
Причина-проведение ремонтных работ на Волжском шоссе на участке примыкания к Московскому шоссе.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, начиная с субботы, 22 июля, движение автобусного маршрута № 45 организовано по следующей схеме:
в направлении Красной Глинки – по Московскому шоссе, улицам Георгия Димитрова, Демократической, Волжскому шоссе, поселку Жигулевские сады, Волжскому шоссе (оттянутый разворот в районе примыкания Волжского шоссе к Московскому шоссе), Волжскому шоссе и улице Сергея Лазо;
в направлении Автостанции «Аврора» – по Волжскому шоссе (оттянутый разворот в районе примыкания Волжского шоссе к Московскому шоссе), поселку Жигулевские сады, Волжскому шоссе, улицам Демократической, Георгия Димитрова и Стара-Загора.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, начиная с субботы, 22 июля, движение автобусного маршрута № 45 организовано по следующей схеме:
в направлении Красной Глинки – по Московскому шоссе, улицам Георгия Димитрова, Демократической, Волжскому шоссе, поселку Жигулевские сады, Волжскому шоссе (оттянутый разворот в районе примыкания Волжского шоссе к Московскому шоссе), Волжскому шоссе и улице Сергея Лазо;
в направлении Автостанции «Аврора» – по Волжскому шоссе (оттянутый разворот в районе примыкания Волжского шоссе к Московскому шоссе), поселку Жигулевские сады, Волжскому шоссе, улицам Демократической, Георгия Димитрова и Стара-Загора.
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