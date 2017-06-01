В Самаре на клубной базе «Крыльев» началась реконструкция поля

Там возведут трибуну на 250 зрителей.



Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», в среду, 31 мая, на клубной базе началась реконструкция основного поля. В дальнейшем его планируют использовать в качестве тренировочной площадки во время Чемпионата мира по футболу. После реконструкции на территории площадки разместят футбольное поле размерами 105х68 метров, систему освещения поля, дренаж и ливневую канализацию, систему автоматического полива. Также в планах возвести трибуну на 250 зрителей. Планируется, что работы по замене газона на клубной базе «Крыльев» завершатся через 4 месяца.



Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на трех предматчевых тренировочных площадках. В Самаре две площадки появятся около стадиона «Самара Арена», третьей площадкой станет второе поле стадиона «Металлург». Площадки будут иметь инфраструктуру для работы СМИ, раздевалки и трибуны для зрителей.







