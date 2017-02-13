13 февраля 2017 года,
03:26
$ 58.85    62.68   Нефть 56.61 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре на главный губернский старт «Лыжни России» вышли около 10 тысяч участников

11 февраля на территории более 70 субъектов РФ прошла XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017».

В Самарской области соревнования состоялись в различных городах и муниципальных образованиях. В некоторых крупных – Сызрани и Тольятти, Новокуйбышевске и Отрадном, Чапаевске и Нефтегорске – они пройдут сегодня.

Главный региональный старт «Лыжни России-2017» был дан в столице губернии на трассах учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий.

Сначала состоялся массовый детский забег на 500 метров. На финише все без исключения юные лыжники получили подарки. Затем состоялся грандиозный массовый забег любителей лыжного спорта на 2018 метров в честь предстоящего футбольного чемпионата мира. Сильнейшие гонщики-профессионалы и ветераны разыграли оригинальные призы от министерства спорта на дистанциях 5 и 10 километров, завершая насыщенную программу фестиваля. На лыжной поляне для всех желающих проходила большая развлекательная программа от Центра детско - юношеского спорта губернии с различными аттракционами и конкурсами.

Напомним, что соревнования проводятся с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие спортсмены разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся школ.  
Фотогалерея
Фото 115123Фото 115124Фото 115125Фото 115126Фото 115127Фото 115128Фото 115129Фото 115130Фото 115131Фото 115132Фото 115133Фото 115134Фото 115135Фото 115136Фото 115137Фото 115138Фото 115139Фото 115140Фото 115141Фото 115142Фото 115143Фото 115144Фото 115145Фото 115146Фото 115147Фото 115148Фото 115149
Дата: 12 февраля 2017 , 15:28
312
Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Территорию вокруг площади имени Куйбышева приведут в порядок
12 февраля 2017
982
Территорию вокруг площади имени Куйбышева приведут в порядок
В Самаре на главный губернский старт «Лыжни России» вышли около 10 тысяч участников
12 февраля 2017
312
В Самаре на главный губернский старт «Лыжни России» вышли около 10 тысяч участников
Власти расширят меры соцподдержки граждан, которые в ней остро нуждаются
12 февраля 2017
215
 
Власти расширят меры соцподдержки граждан, которые в ней остро нуждаются
no photo
12 февраля 2017
242
Водоснабжение в жилых домах на Карла Маркса восстановлено по штатной схеме
Районы разрабатывают правила вывоза бесхозных гаражей
12 февраля 2017
317
Районы разрабатывают правила вывоза бесхозных гаражей
Более 30 пожарных тушили квартиру на Ленинградской
12 февраля 2017
468
Более 30 пожарных тушили квартиру на Ленинградской
no photo
12 февраля 2017
254
В Самаре обсудили международное направление «iВолги»
Водоснабжение 23 домов Железнодорожного района восстановлено
11 февраля 2017
277
Водоснабжение 23 домов Железнодорожного района восстановлено
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района остались без холодной воды
11 февраля 2017
1295
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района остались без холодной воды
Лента новостей
12 февраля 2017 , 18:40
982
Территорию вокруг площади имени Куйбышева приведут в порядок
В Самаре продолжается работа по приведению в порядок гостевых маршрутов к чемпионату мира по...
12 февраля 2017 , 15:28
312
В Самаре на главный губернский старт «Лыжни России» вышли около 10 тысяч участников
11 февраля на территории более 70 субъектов РФ прошла XXXV открытая Всероссийская массовая...
12 февраля 2017 , 12:54
215
 
Власти расширят меры соцподдержки граждан, которые в ней остро нуждаются
При распределении по новой системе большинства социальных выплат в регионе будут учитываться...
12 февраля 2017 , 12:40
242
Водоснабжение в жилых домах на Карла Маркса восстановлено по штатной схеме
Ремонтные работы были завершены в полном объеме вчера в 21:50.
12 февраля 2017 , 12:36
317
Районы разрабатывают правила вывоза бесхозных гаражей
Проблема незаконно установленных гаражей актуальна для множества дворов по всей Самаре. 
12 февраля 2017 , 12:15
468
Более 30 пожарных тушили квартиру на Ленинградской
Возгорание произошло 11 февраля в 22:17 в Самарском районе областного центра.
12 февраля 2017 , 11:13
254
В Самаре обсудили международное направление «iВолги»
На днях в Общественной палате Самарской области прошло заседание межкомиссионной рабочей группы...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8215
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
5830
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5317
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
4504
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1336
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1683
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
14 января 2017
562
Самарские полицейские рассказали о результатах работы за 2016 год
В минувший четверг в управлении МВД России по Самаре руководство городской полиции подвело итоги...
Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года
16 января 2017
503
Названы имена лауреатов общественной акции «Народное признание» 2016 года
Чествовали отличившихся самарцев.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.