В Самаре на главный губернский старт «Лыжни России» вышли около 10 тысяч участников
11 февраля на территории более 70 субъектов РФ прошла XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017».
В Самарской области соревнования состоялись в различных городах и муниципальных образованиях. В некоторых крупных – Сызрани и Тольятти, Новокуйбышевске и Отрадном, Чапаевске и Нефтегорске – они пройдут сегодня.
Главный региональный старт «Лыжни России-2017» был дан в столице губернии на трассах учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий.
Сначала состоялся массовый детский забег на 500 метров. На финише все без исключения юные лыжники получили подарки. Затем состоялся грандиозный массовый забег любителей лыжного спорта на 2018 метров в честь предстоящего футбольного чемпионата мира. Сильнейшие гонщики-профессионалы и ветераны разыграли оригинальные призы от министерства спорта на дистанциях 5 и 10 километров, завершая насыщенную программу фестиваля. На лыжной поляне для всех желающих проходила большая развлекательная программа от Центра детско - юношеского спорта губернии с различными аттракционами и конкурсами.
Напомним, что соревнования проводятся с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие спортсмены разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся школ.
В Самарской области соревнования состоялись в различных городах и муниципальных образованиях. В некоторых крупных – Сызрани и Тольятти, Новокуйбышевске и Отрадном, Чапаевске и Нефтегорске – они пройдут сегодня.
Главный региональный старт «Лыжни России-2017» был дан в столице губернии на трассах учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий.
Сначала состоялся массовый детский забег на 500 метров. На финише все без исключения юные лыжники получили подарки. Затем состоялся грандиозный массовый забег любителей лыжного спорта на 2018 метров в честь предстоящего футбольного чемпионата мира. Сильнейшие гонщики-профессионалы и ветераны разыграли оригинальные призы от министерства спорта на дистанциях 5 и 10 километров, завершая насыщенную программу фестиваля. На лыжной поляне для всех желающих проходила большая развлекательная программа от Центра детско - юношеского спорта губернии с различными аттракционами и конкурсами.
Напомним, что соревнования проводятся с 1982 года с целью развития лыжного спорта и пропаганды здорового образа жизни. В мероприятии принимают участие спортсмены разных возрастов и уровня подготовки: профессионалы, ветераны спорта, учащиеся школ.
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