В Самаре на газовую трубу опрокинулась «четверка»: водитель погиб

По данным ГУ МВД по Самарской области, 65-летний мужчина за рулем «четверки» ехал по дороге «Рождествено-Торновое» в направлении села Рождествено. По предварительной информации полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После этого машина опрокинулась на газовую трубу.Водитель машины скончался на месте происшествия, а его пассажир, 62-летний мужчина, был госпитализирован с множественными травмами.