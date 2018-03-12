В Самаре на Волге под лёд провалилась лошадь

Как сообщает пресс-служба ПСС Самарской области, мужчина на санях, запряженными двумя лошадьми, ехал вдоль левого берега Волги. Лёд не выдержал, одно животное провалилось в полынью.На место происшествия выехали спасатели, которые стропами обвязали тонущую лошадь и вытащили ее. Животное не пострадало.