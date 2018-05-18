В Самаре на Венцека устанавливают новые скульптуры атлантов

Продолжается ремонт здания усадьбы Петра Шихобалова, более известного как "Дом с атлантами".



Памятник истории и культуры федерального значения на улице Венцека, 55 строился с 1903 по 1905 год по заказу Павла Ивановича Шихобалова. На первом этаже здания были расположены помещения для оптовой торговли мукой, в правой части второго этажа – контора. Вход в жилые комнаты был в центре здания, между фигурами величественных атлантов. В этом здании уже несколько лет проходила реставрация, после завершения которой здесь откроется новый корпус Самарского художественного музея.



На время ремонта здания атланты у входа были демонтированы. Долгое время они находились на реставрации. Гипсовые скульптуры решили оставить в музее, а для фасада изготовить копии из более прочного материала.



Как стало известно sgpress.ru, лепила фигуры скульптор Вера Горбачева, формовал скульптор Владимир Рассказов. Три года назад фигуры были отлиты, сейчас их устанавливают у входа в здание. Работы идут уже 1,5 месяца. Первый атлант уже установлен. Специалисты монтируют второго. После этого они заделают стыки, и пройдет финальная покраска. Все работы должны завершить в 20-х числах мая.