В Самаре на Стара-Загоре устраняют повреждение теплосети

Во вторник, 26 декабря, сотрудники «Предприятия тепловых сетей» обнаружили повреждение трубы диаметром 800 мм.



Сейчас специалисты выводят из работы поврежденный участок теплосети на улице Стара-Загоре. Всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.



В ближайшее время сотрудники «ПТС» совместно с управляющими компаниями начнут проводить мониторинг температуры в помещениях клиентов. Порыв предполагается устранить в кратчайшие сроки. Точное время окончания работ будет известно после оценки характера повреждения.