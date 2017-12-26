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В Самаре на Стара-Загоре устраняют повреждение теплосети

Во вторник, 26 декабря, сотрудники «Предприятия тепловых сетей» обнаружили повреждение трубы диаметром 800 мм.

Сейчас специалисты выводят из работы поврежденный участок теплосети на улице Стара-Загоре. Всем управляющим компаниям 7 и 7А микрорайонов предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.

В ближайшее время сотрудники «ПТС» совместно с управляющими компаниями начнут проводить мониторинг температуры в помещениях клиентов. Порыв предполагается устранить в кратчайшие сроки. Точное время окончания работ будет известно после оценки характера повреждения. 
Дата: 26 декабря 2017 , 17:29
242
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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