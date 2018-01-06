В Самаре на Рождество пройдут праздничные гулянья
Они состоятся в воскресенье, 7 января, в 14:00 на площади Куйбышева в сквере на пересечении улиц Вилоновской и Чапаевской. Занятия найдутся и для детей, и для взрослых.
Также на площади Куйбышева горожане и гости города могут сфотографироваться на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию «Союзмультфильма»: «Ну, погоди», «Морозко», «Трон и Снежная Королева», «Умка», «Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-Почтовик». На площади находятся и огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему Чемпионату мира по футболу.
До 9 января с 12.00 до 20.00 на площади можно посетить усадьбу Самарского Деда Мороза. Юные самарцы могут бесплатно прокатиться и на ледяной горке, которая будет работать по 1 марта. Катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые тоже выдают бесплатно. Время работы – с 10.00 до 22.00.
По традиции, все новогодние каникулы на площади Куйбышева работают два бесплатных катка, организован прокат коньков, работают точки с горячим питанием.
Напомним, главная площадь Самары была капитально отремонтирована в минувшем году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А во время ЧМ-2018 на площади Куйбышева состоится Фестиваль болельщиков. Самарская площадка Фан-Феста будет самой большой в стране.
Также на площади Куйбышева горожане и гости города могут сфотографироваться на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию «Союзмультфильма»: «Ну, погоди», «Морозко», «Трон и Снежная Королева», «Умка», «Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-Почтовик». На площади находятся и огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему Чемпионату мира по футболу.
До 9 января с 12.00 до 20.00 на площади можно посетить усадьбу Самарского Деда Мороза. Юные самарцы могут бесплатно прокатиться и на ледяной горке, которая будет работать по 1 марта. Катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые тоже выдают бесплатно. Время работы – с 10.00 до 22.00.
По традиции, все новогодние каникулы на площади Куйбышева работают два бесплатных катка, организован прокат коньков, работают точки с горячим питанием.
Напомним, главная площадь Самары была капитально отремонтирована в минувшем году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А во время ЧМ-2018 на площади Куйбышева состоится Фестиваль болельщиков. Самарская площадка Фан-Феста будет самой большой в стране.
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