В Самаре на Рождество пройдут праздничные гулянья

Они состоятся в воскресенье, 7 января, в 14:00 на площади Куйбышева в сквере на пересечении улиц Вилоновской и Чапаевской. Занятия найдутся и для детей, и для взрослых.



Также на площади Куйбышева горожане и гости города могут сфотографироваться на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию «Союзмультфильма»: «Ну, погоди», «Морозко», «Трон и Снежная Королева», «Умка», «Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-Почтовик». На площади находятся и огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему Чемпионату мира по футболу.



До 9 января с 12.00 до 20.00 на площади можно посетить усадьбу Самарского Деда Мороза. Юные самарцы могут бесплатно прокатиться и на ледяной горке, которая будет работать по 1 марта. Катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые тоже выдают бесплатно. Время работы – с 10.00 до 22.00.



По традиции, все новогодние каникулы на площади Куйбышева работают два бесплатных катка, организован прокат коньков, работают точки с горячим питанием.



Напомним, главная площадь Самары была капитально отремонтирована в минувшем году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А во время ЧМ-2018 на площади Куйбышева состоится Фестиваль болельщиков. Самарская площадка Фан-Феста будет самой большой в стране.