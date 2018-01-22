В Самаре на Пензенской столкнулись Фольксваген и Шевроле: пострадали два человека

Авария произошла в воскресенье, 21 января, в 20:15.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 24-летний мужчина, управляя машиной Volkswagen Polo, ехал по улице Пензенской со стороны Владимирской. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 58 на улице Пензенской водитель немецкой иномарки столкнулся с машиной Chevrolet Aveo, двигавшейся во встречном направлении.



В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet - 36-летняя женщина и 10-летняя девочка. Они были госпитализированы.



По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители машин были трезвыми, а ребенок не сидел в автокресле. По факту случившегося полицейские проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.