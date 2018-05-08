В Самаре на Московском шоссе нарисовали гигантское граффити с изображением летчика-героя

Портрет летчика Александра Мамкина украсил дом на Московском шоссе, 124.



Александр Мамкин – участник Великой Отечественной войны. Во время войны он вывез на самолете из оккупации 90 детей-сирот, воспитанников Полоцкого детского дома № 1. В один из перелетов у линии фронта его самолёт подбили. Все пассажиры спаслись, Александр Мамкин скончался в больнице через несколько дней. За подвиг был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но по неизвестным причинам звания он не получил.



Рисунок приурочен ко Дню Победы, 9 мая.