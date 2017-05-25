В Самаре на Мехзаводе форд сбил шестилетнюю девочку

ДТП произошло вечером в среду, 24 мая.



По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель автомобиля Форд Куга, двигаясь по двору 15-го квартала, наехал на шестилетнюю девочку. Она перебегала проезжую часть.



В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.