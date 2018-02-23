В Самаре на Ленинской будут снимать кино

В Самаре будут снимать художественно-документальный фильм «Время собирать цветы». Съемки пройдут на улице Ленинской. Поэтому с 10:00 до 14:00 в воскресенье, 25 февраля, будет временно ограничено движение транспорта на участке от улицы Красноармейской до улицы Рабочей.Здесь же с 20:00 субботы, 24 февраля, до 14:00 воскресенья, 25 февраля, будут запрещены остановка и стоянка транспорта.