Самарских застройщиков убеждают выделять участки для детских садов

По состоянию на самое начало 2018 года в Самаре было необходимо создать 3086 мест в дошкольных учреждениях для малышей от трех до семи лет.



Частично очередь будет закрыта за счет уже построенных заведений в микрорайонах Волгарь, Крутые Ключи и Новая Самара, реконструкции зданий. После этого дефицит сократится до 728 мест. Его планируют закрыть в 2020 году строительством и возвращением в систему образования прежних детсадов. По данным департамента градостроительства, наиболее проблемными являются Кировский, Промышленный иСоветский районы. Самый благополучный по обеспеченности дошкольными учреждениями - Куйбышевский.



Для возведения новых садов власти подбирают площадки. Эти планы обсудили вчера на совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Ведут переговоры с застройщиками, убеждают, что в крупных жилых массивах необходимо выделять участки для образовательных учреждений. В частности, в Кировском районе можно строить в 766-м квартале, в Красноглинском - на территории Горелого Хутора.



Еще один способ увеличения количества мест в детских дошкольных учреждениях - передача в пользование городского департамента образования помещений, занимаемых другими организациями. Например, решают вопрос о появлении нового сада в здании на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ново-Вокзальной. Сейчас его частично арендует Центр занятости населения. Планируется, что ЦЗН переедет в другое помещение неподалеку. Так же рассчитывают поступить и со зданием, находящимся на на проспекте Карла Маркса, 448а. Его занимает учреждение, подведомственное областному министерству социально-демографической и семейной политики. При положительном решении вопроса в здании проведут капремонт и откроют детский сад на 240 мест.



В одном из так называемых майских указов Президента России, принятых в 2012 году, была поставлена цель: обеспечить к 2016-му 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.



В Самарской области в 2012 году очередь составляла 22 тысячи человек. За четыре года задача была решена. Созданы дополнительные места в действующих учреждениях, построено и реконструировано 67 зданий. Например, в 2016 году открыли детский сад на 300 мест в Южном городе, на 150 - в поселке Мехзавод, на 80 - в Куйбышевском районе.