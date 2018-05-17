В Самаре на Фрунзе восстановили кирпичную кладку стены жилого дома
Она обрушилась перед началом работ по покраске фасада здания.
В Самаре продолжают обновлять облик исторических зданий в центре города. В числе ремонтируемых – дом на улице Фрунзе, 94, который был построен в 1862 году.
Перед началом работ одна из стен здания обвалилась.
- Нам пришлось демонтировать поврежденную часть стены и восстановить кирпичную кладку. Специалисты залили бетонные пояса, которые несут часть нагрузки кладки. Разрушенную часть связали с основной стеной здания с помощью арматуры. Она закладывалась как горизонтально, так и вертикально. Сейчас несущая способность стены полностью восстановлена, - рассказал директор компании-субподрядчика «Нейшнл пейнтс» Юрий Серяпин. - Также мы установили кладочную сетку, нанесли штукатурку с металлической сеткой для еще большей прочности стены. Применяли специальный пропитывающий грунт на основе силикона и краску не на водной основе.
По словам начальника отдела техннадзора Фонда капитального ремонта Самарской области Алексея Соколова, замечаний по работам нет.
- В ближайшие дни предстоит докрасить фасад и элементы лепнины. Все работы по обновлению фасада практически завершены. После Чемпионата мира по футболу в доме отремонтируют крышу, - резюмировал Алексей Соколов.
В Самаре продолжают обновлять облик исторических зданий в центре города. В числе ремонтируемых – дом на улице Фрунзе, 94, который был построен в 1862 году.
Перед началом работ одна из стен здания обвалилась.
- Нам пришлось демонтировать поврежденную часть стены и восстановить кирпичную кладку. Специалисты залили бетонные пояса, которые несут часть нагрузки кладки. Разрушенную часть связали с основной стеной здания с помощью арматуры. Она закладывалась как горизонтально, так и вертикально. Сейчас несущая способность стены полностью восстановлена, - рассказал директор компании-субподрядчика «Нейшнл пейнтс» Юрий Серяпин. - Также мы установили кладочную сетку, нанесли штукатурку с металлической сеткой для еще большей прочности стены. Применяли специальный пропитывающий грунт на основе силикона и краску не на водной основе.
По словам начальника отдела техннадзора Фонда капитального ремонта Самарской области Алексея Соколова, замечаний по работам нет.
- В ближайшие дни предстоит докрасить фасад и элементы лепнины. Все работы по обновлению фасада практически завершены. После Чемпионата мира по футболу в доме отремонтируют крышу, - резюмировал Алексей Соколов.
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