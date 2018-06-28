В Самаре на Фан-фесте выступили капоэйристы

Около 50 человек показали пример танцевального бесконтактного боя.



В среду, 27 июня, на площади Куйбышева перед трансляцией матча между Бразилией и Сербией прошел необычный флешмоб. Около 50 самарских капоэйристов решили поддержать бразильскую сборную, показав музыкальный бесконтактный бой.



Капоэйра - это бразильский вид боевого искусства под национальную музыку, сочетающий в себе элементы танца и акробатики. Самому юному участнику флеш-моба всего 4 года, а самому взрослому - около 40 лет.