В Самаре на Фан-фесте выступили капоэйристы
Около 50 человек показали пример танцевального бесконтактного боя.
В среду, 27 июня, на площади Куйбышева перед трансляцией матча между Бразилией и Сербией прошел необычный флешмоб. Около 50 самарских капоэйристов решили поддержать бразильскую сборную, показав музыкальный бесконтактный бой.
Капоэйра - это бразильский вид боевого искусства под национальную музыку, сочетающий в себе элементы танца и акробатики. Самому юному участнику флеш-моба всего 4 года, а самому взрослому - около 40 лет.
В среду, 27 июня, на площади Куйбышева перед трансляцией матча между Бразилией и Сербией прошел необычный флешмоб. Около 50 самарских капоэйристов решили поддержать бразильскую сборную, показав музыкальный бесконтактный бой.
Капоэйра - это бразильский вид боевого искусства под национальную музыку, сочетающий в себе элементы танца и акробатики. Самому юному участнику флеш-моба всего 4 года, а самому взрослому - около 40 лет.
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