В Самаре на День парков состоятся выступления на лошадях и споет рок-группа «Спринты»

20 мая сразу в пяти парках города пройдут концерты и развлекательные программы.



Как сообщают «Парки Самары», в парке Щорса посетителей ждет детский концерт, в парке «Молодежный» – концерт группы Avenue beat, в парке Победы – музыкальные ритмы от ансамбля народных инструментов «Волга-folk-band». В парке Гагарина пройдет праздник, посвященный Дню Самарского знамени.



В парке Дружбы состоится большая выставка классических ретроавтомобилей отечественного, а также иностранного производства. Экспозицию дополнят мотоциклы прошлых лет и военная техника, а кроме того, старые авто, принявшие благодаря их владельцам современный облик.



На главной площади парка для всех участников и гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа, хедлайнером которой станет рок-группа «Спринты». Для самых маленьких организаторы обещают веселую анимацию на детской сцене и мастер-классы.



В завершение праздника на территории конно-спортивного клуба «Буденовец» состоятся показательные выступления на лошадях: костюмированные танцы наездников под мелодии советских песен, а также выступления конкуристов с одним из самых зрелищных номеров на мощность прыжка.