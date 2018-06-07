В Самаре на День России ограничат движение в центре города

Как сообщает горадминистрация, 12 июня с 15.00 до 23.00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:- по Северо-Восточной магистрали от Ново-Садовой до Лесной;- по Лесной от Северо-Восточной магистрали до Волжского проспекта;- по Волжскому проспекту от Лесной до Полевой;- по Полевой от Волжского проспекта до Ново-Садовой;- по Осипенко от Лесной до Ново-Садовой.Также на этих улицах с 20.00 11 июня до 23.00 12 июня будут запрещены остановка и стоянка машин. Кроме того, 12 июня с 15.00 до 23.00 автобусы №№ 61, 247, 261, 11 будут ехать по скорректированной схеме.