В Самаре на Демократической произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

В понедельник, 5 июня, в Самаре произошло крупное ДТП. Вечером на улице Демократической произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии образовалась пробка на выезд из города от улицы Губанова до вышки "Ориона".По предварительной информации, среди участников дорожного инцидента есть пострадавшие. Официальной информации по поводу ДТП пока нет. На место выехали сотрудники ГИБДД