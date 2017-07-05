В Самаре на 8 лет осудили гражданина Киргизии, который хотел стать террористом

Также он вовлекал в деятельность террористической организации трех своих сожителей.



Полицейские задержали гражданина Киргизии, который не был зарегистрирован в Самарской области. Мужчина был сторонником терроризма и вовлекал в деятельность запрещенной организации с января по конец июля 2016 года трех своих сожителей. По данным источника sgpress.ru, гражданин хотел вступить в ряды ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). После этого он хотел уехать из России. Во время досмотра у подозреваемого изъяли сотовый телефон, содержащий экстремистские материалы.



В отношении гражданина были возбуждены уголовные дела по фактам пособничества терроризму и приготовления к участию в деятельности террористической организации.



Решением Приволжского окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении данных преступлений. Ему назначено 8 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.