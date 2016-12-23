В Самаре на 6% выросла заболеваемость гриппом

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в Самаре – 5808 заболевших. В сравнении с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 11,46 % по области и на 6,32% по Самаре.По результатам экспертизы отмечается циркуляция преимущественно вирусов негриппозной этиологии (парагрипп), а также «гонконгского» гриппа - А (H3N2).В целом в Самарской области уже привито 41,67% от населения.