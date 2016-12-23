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В Самаре на 6% выросла заболеваемость гриппом

По данным за неделю с 12 по 18 декабря в области зарегистрировано 11231 случаев ОРВИ и гриппа.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в Самаре – 5808 заболевших. В сравнении с прошлой неделей отмечен рост заболеваемости на 11,46 % по области и на 6,32% по Самаре.

По результатам экспертизы отмечается циркуляция преимущественно вирусов негриппозной этиологии (парагрипп), а также «гонконгского» гриппа - А (H3N2).

В целом в Самарской области уже привито 41,67% от населения.

Дата: 23 декабря 2016 , 13:36
103
Автор текста: Ксения Кармазина
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