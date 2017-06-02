В Самаре на 59-летнего мужчину упало дерево
ЧП произошло в четверг, 1 июня, на улице Батайской в Красноглинском районе.
Во второй половине дня в Самаре прошел сильный дождь, который сопровождал шквалистый ветер. Из-за ненастья пострадал человек. На 59-летнего мужчину упало дерево.
Как сообщили sgpress.ru в Самарском областном центре медицины катастроф, мужчина был госпитализирован в больницу Середавина с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, как сообщают очевидцы, в других районах города упало еще несколько деревьев. К счастью, обошлось без жертв.
От непогоды пострадал и самарский Булочно-кондитерский комбинат. У здания БКК сорвало часть крыши.
Во второй половине дня в Самаре прошел сильный дождь, который сопровождал шквалистый ветер. Из-за ненастья пострадал человек. На 59-летнего мужчину упало дерево.
Как сообщили sgpress.ru в Самарском областном центре медицины катастроф, мужчина был госпитализирован в больницу Середавина с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, как сообщают очевидцы, в других районах города упало еще несколько деревьев. К счастью, обошлось без жертв.
От непогоды пострадал и самарский Булочно-кондитерский комбинат. У здания БКК сорвало часть крыши.
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