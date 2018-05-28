В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект постановления правительства «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Самары в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
Как сообщили sgpress.ru в министерстве, в Самаре накануне и в дни проведения матчей Чемпионата мира - 16,17,20,21,24,25,27,28 июня, 1,2,6 и 7 июля – будет полностью запрещена продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах.
Также запрет на продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре будет действовать с 14 июня по 15 июля в фанзоне на площади Куйбышева и прилегающей к ней территории.
Как сообщили sgpress.ru в министерстве, в Самаре накануне и в дни проведения матчей Чемпионата мира - 16,17,20,21,24,25,27,28 июня, 1,2,6 и 7 июля – будет полностью запрещена продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре, в том числе в кафе и ресторанах.
Также запрет на продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре будет действовать с 14 июня по 15 июля в фанзоне на площади Куйбышева и прилегающей к ней территории.
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