В Самаре на 10 дней ограничат движение на улице Шушенской
Причина- строительство газопровода и последующее за этим благоустройство прилегающей территории на участке протяженностью 70 метров от дома № 40 по улице Шушенской в сторону Травяной.
По сообщению пресс-службы администрации Самары, запрет на движение будет действовать с 6:00 17 июля до 23:00 26 июля.
По сообщению пресс-службы администрации Самары, запрет на движение будет действовать с 6:00 17 июля до 23:00 26 июля.
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