В Самаре на 37 человек «повесили» фиктивные кредиты на покупку мебели в ООО «Продукты»

С февраля по май прошлого года директор одной из организаций оформляла потребительские кредиты на физлица для приобретения мебели. При этом граждане, на которых оформляли договоры, об этом не знали. Подписи в документах ставила сама бизнесвумен.Ей удалось оформить 37 кредитов на сумму свыше четырех миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для приобретения мебели у ООО «Продукты».Уголовное дело по факту мошенничества направили в Промышленный районный суд.