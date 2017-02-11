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В Самаре на 116 км концентрация сероводорода в 1,9 раза выше нормы

10 февраля специалисты замерили содержание сероводорода в атмосферном воздухе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, по результатам анализа проб воздуха в Куйбышевском районе (116 км) зафиксировано превышение санитарной нормы в 1,9 раза. Другие показатели в пределах установленных норм. Указанная концентрация сероводорода для здоровья опасности не представляет. 
Дата: 11 февраля 2017 , 13:47
539
Автор текста: Ксения Кармазина
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