В Самаре на 116 км концентрация сероводорода в 1,9 раза выше нормы

10 февраля специалисты замерили содержание сероводорода в атмосферном воздухе.



Как сообщает региональное ГУ МЧС, по результатам анализа проб воздуха в Куйбышевском районе (116 км) зафиксировано превышение санитарной нормы в 1,9 раза. Другие показатели в пределах установленных норм. Указанная концентрация сероводорода для здоровья опасности не представляет.