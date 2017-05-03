В Самаре мужчину судят за сбыт фальшивых купюр в ТЦ "Космопорт"

Мужчину обвиняют в хранении и перевозке, а также сбыте поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации. У него конфисковали более 300 пятитысячных купюр, часть денег он успел сбыть в ТЦ "Космопорт". В октябре 2016 года по решению суда мужчину поместили под стражу.



Заседание по данному уголовному делу назначено на 12 мая.