В Самаре мужчина выбросил приятеля из окна квартиры
В полицию поступило сообщение от работников больницы о госпитализации 34-летнего мужчины с многочисленными травмами.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пострадавшего обнаружили на крыше одного из магазинов на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Полицейские установили, что мужчина оказался на крыше, выпав из окна квартиры.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одной из квартир было застолье, во время которого между двумя мужчинами произошел конфликт.
Вскоре стражи правопорядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.
41-летний подозреваемый сообщил, что конфликт между ним и потерпевшим перерос в драку. Он избил знакомого и, чтобы скрыть следы преступления, сбросил его из окна квартиры. После этого подозреваемый покинул место преступления.
По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
В настоящее время по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
По данным ГУ МВД по Самарской области, пострадавшего обнаружили на крыше одного из магазинов на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Полицейские установили, что мужчина оказался на крыше, выпав из окна квартиры.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одной из квартир было застолье, во время которого между двумя мужчинами произошел конфликт.
Вскоре стражи правопорядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.
41-летний подозреваемый сообщил, что конфликт между ним и потерпевшим перерос в драку. Он избил знакомого и, чтобы скрыть следы преступления, сбросил его из окна квартиры. После этого подозреваемый покинул место преступления.
По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
В настоящее время по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 апреля 2017
20
20 апреля 2017
160
20 апреля 2017
294
20 апреля 2017
165
20 апреля 2017
246
20 апреля 2017 , 20:38
20
Об этом заявил мэр города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале...
20 апреля 2017 , 20:37
22
Об этом сегодня сообщил глава города Олег Фурсов в прямом эфире на телеканале...
20 апреля 2017 , 19:34
99
Первый вызов поступил спасателям 20 апреля в 10:00.
20 апреля 2017 , 18:00
160
Ему запретили въезд на территорию РФ в течение 10 лет
20 апреля 2017 , 17:18
162
Об этом сообщает Самарское отделение Пенсионного Фонда РФ (ПФР).
20 апреля 2017 , 17:15
177
Это связано с праздником Весны и Труда 1 мая и Днем Победы 9 мая
20 апреля 2017 , 16:46
294
Выступление коллектива запланировано в рамках праздничного концерта «Мы Великой...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
6 апреля 2017
5126
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4312
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3911
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3410
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
892
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1210
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1019
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1129
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...