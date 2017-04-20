В Самаре мужчина выбросил приятеля из окна квартиры

По данным ГУ МВД по Самарской области, пострадавшего обнаружили на крыше одного из магазинов на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Полицейские установили, что мужчина оказался на крыше, выпав из окна квартиры.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в одной из квартир было застолье, во время которого между двумя мужчинами произошел конфликт.Вскоре стражи правопорядка установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.41-летний подозреваемый сообщил, что конфликт между ним и потерпевшим перерос в драку. Он избил знакомого и, чтобы скрыть следы преступления, сбросил его из окна квартиры. После этого подозреваемый покинул место преступления.По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.В настоящее время по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.