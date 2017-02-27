В Самаре мужчина украл из камеры хранения женские сапоги

В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что оставила пакет с сапогами в камере хранения супермаркета и отправилась за покупками. Вернувшись, она не обнаружила имущества на прежнем месте.Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. По версии полицейских, преступление совершил 57-летний местный житель. По данным оперативников, мужчина не имеет постоянного заработка, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.