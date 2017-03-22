В Самаре мужчина угрожал своей 38-летней сестре убийством
Инцидент произошел в одном из домов на улице Черемшанской. Как пояснила обратившаяся в дежурную часть пострадавшая, ее 41-летний брат угрожал физической расправой.
Полицейские выяснили, что угрозы поступили во время ссоры между родственниками. По установленным данным, угрожавший мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Аналогичный случай произошел в Кировском районе. В ходе семейной ссоры безработный и ранее не судимый 33-летний самарец стал угрожать своей 57-летней матери.В силу агрессивного поведения сына 57-летняя пенсионерка восприняла его угрозы всерьез и обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.
Полицейские выяснили, что угрозы поступили во время ссоры между родственниками. По установленным данным, угрожавший мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Аналогичный случай произошел в Кировском районе. В ходе семейной ссоры безработный и ранее не судимый 33-летний самарец стал угрожать своей 57-летней матери.В силу агрессивного поведения сына 57-летняя пенсионерка восприняла его угрозы всерьез и обратилась за помощью в полицию.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.
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