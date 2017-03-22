В Самаре мужчина угрожал своей 38-летней сестре убийством

Полицейские выяснили, что угрозы поступили во время ссоры между родственниками. По установленным данным, угрожавший мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.Аналогичный случай произошел в Кировском районе. В ходе семейной ссоры безработный и ранее не судимый 33-летний самарец стал угрожать своей 57-летней матери.В силу агрессивного поведения сына 57-летняя пенсионерка восприняла его угрозы всерьез и обратилась за помощью в полицию.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью.