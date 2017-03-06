В Самаре мужчина сгорел в автомобиле

Пожар случился 4 марта в 19:47 на парковке на улице Мичурина в Октябрьском районе. Огнём было охвачено три авто.



По данным ГУ МЧС по Самарской области, горели Nissan, Hyundai и Skoda. На место происшествия прибыли 9 огнеборцев и 2 единицы техники. В 20:04 пламя полностью ликвидировали. Сообщается, что погиб 42-летний мужчина, который находился в салоне машины Nissan.



Очевидцы уточняют, что автомобили вспыхнули на парковке возле жилого дома. По их словам, огонь сначала охватил один из автомобилей, после чего перекинулся на соседние.