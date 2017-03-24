В Самаре мужчина пытался оформить банковскую карту по поддельному паспорту

Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.



Экипаж вневедомственной охраны патрулировал Советский район Самары и получил сообщение об инциденте в банке на улице Аэродромной. Работники учреждения засомневались в подлинности документов одного из клиентов. Патрульные вскоре прибыли в офис организации.



На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. По данным стражей правопорядка, мужчина пытался оформить банковскую карту, предъявив поддельный паспорт.



Задержанного доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.