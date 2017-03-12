В Самаре мужчина провалился под лед
Инцидент произошел вчера на Волге в районе «Ладьи».
Мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако сам провалился под лед, но сумел самостоятельно выбраться.
В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. Один из них подполз к замерзающему мужчине и протянул ветку дерева. После чего мужчину вытащили на берег.
Мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако сам провалился под лед, но сумел самостоятельно выбраться.
В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. Один из них подполз к замерзающему мужчине и протянул ветку дерева. После чего мужчину вытащили на берег.
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