В Самаре мужчина провалился под лед

Мужчина отошел далеко от берега и внезапно провалился. На помощь к нему поспешил один из прохожих, однако сам провалился под лед, но сумел самостоятельно выбраться.В результате на помощь первому пострадавшему пришли рыбаки. Один из них подполз к замерзающему мужчине и протянул ветку дерева. После чего мужчину вытащили на берег.