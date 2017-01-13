В Самаре мужчина осужден за изготовление и распространение детской порнографии

В результате мужчина был признан виновным в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов с последующим их распространением. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.