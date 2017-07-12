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В Самаре мужчина организовал интим-салон

Полицейские задержали двух 27-летних жительниц Самарской области, которые занимались проституцией. Девушки рассказали, что с клиентами они регулярно встречались на съемной квартире, а деньги за свои услуги забирали заранее.

Женщины привлечены к административной ответственности, им грозит штраф в размере до двух тысяч рублей.

Вскоре был задержан и предполагаемый организатор незаконного бизнеса – 39-летний житель Самары. Он не стал отрицать своей вины. Как установили полицейские, несколько лет назад подозреваемый уже пытался организовать притон по оказанию интимных услуг.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации занятий проституцией, он находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает разыскивать других участников незаконного бизнеса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Видео ГУ МВД по Самарской области.
Дата: 11 июля 2017 , 20:48
371
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63.мвд.рф
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