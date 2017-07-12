В Самаре мужчина организовал интим-салон

Женщины привлечены к административной ответственности, им грозит штраф в размере до двух тысяч рублей.Вскоре был задержан и предполагаемый организатор незаконного бизнеса – 39-летний житель Самары. Он не стал отрицать своей вины. Как установили полицейские, несколько лет назад подозреваемый уже пытался организовать притон по оказанию интимных услуг.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации занятий проституцией, он находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает разыскивать других участников незаконного бизнеса, сообщает ГУ МВД по Самарской области.Видео ГУ МВД по Самарской области.