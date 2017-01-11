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В Самаре мужчина на «девятке» сбил женщину с ребенком

ДТП произошло вчера в 11:10 на улице Авроры в Железнодорожном районе.

28-летний водитель «девятки» (стаж 9 лет) ехал по улице Балаковской и начал осуществлять поворот налево в направлении Промышленности. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина наехал на 31-летнюю женщину и 2-летнего мальчика, переходивших проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП пешеходы получили травмы, с которыми были доставлены на «скорой» в больницу. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезвым.
Дата: 10 января 2017 , 14:31
1857
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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