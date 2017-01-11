В Самаре мужчина на «девятке» сбил женщину с ребенком

28-летний водитель «девятки» (стаж 9 лет) ехал по улице Балаковской и начал осуществлять поворот налево в направлении Промышленности. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина наехал на 31-летнюю женщину и 2-летнего мальчика, переходивших проезжую часть по «зебре».В результате ДТП пешеходы получили травмы, с которыми были доставлены на «скорой» в больницу. В настоящее время ребенок госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезвым.