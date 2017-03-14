В Самаре мужчина на Тойоте сбил 8-летнюю девочку
ДТП произошло сегодня в 8:10.
35-летний водитель Тойоты Раф 4 (водительский стаж - c 2003 года) ехал по улице Солнечной в направлении от 8 просеки. По предварительной версии полицейских, при повороте на улицу Ново-Вокзальную мужчина наехал на 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» в сопровождении матери.
В результате ДТП девочка получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
35-летний водитель Тойоты Раф 4 (водительский стаж - c 2003 года) ехал по улице Солнечной в направлении от 8 просеки. По предварительной версии полицейских, при повороте на улицу Ново-Вокзальную мужчина наехал на 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» в сопровождении матери.
В результате ДТП девочка получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
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