В Самаре мужчина на Тойоте сбил 8-летнюю девочку

35-летний водитель Тойоты Раф 4 (водительский стаж - c 2003 года) ехал по улице Солнечной в направлении от 8 просеки. По предварительной версии полицейских, при повороте на улицу Ново-Вокзальную мужчина наехал на 8-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» в сопровождении матери.В результате ДТП девочка получила травмы, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.