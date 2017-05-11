В Самаре мужчина 9 часов просидел на перилах балкона

Приехавшие на место вызова спасатели не смогли уговорить возмутителя спокойствия слезть с перил, однако это удалось сделать его брату. Как оказалось, на балконе он просидел с 12:00. Слезть с них он согласился около 21:00.В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Мотивы его поступка выясняются.