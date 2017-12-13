В Самаре можно записаться в новые детсады

Они откроются в поселке Волгарь, ул. Осетинская, 9а (филиал «Детский сад № 231») с учётным номером – 231ф и в микрорайоне Новая Самара поселок Мехзавод, 1 квартал, 41 (филиал «Детский сад № 362») с учётным номером – 362ф.

Для добавления этих детсадов в уже имеющееся заявление о постановке ребёнка в очередь на получение места нужно обратиться в МФЦ.Распределение свободных мест проводится автоматически на основании следующих критериев:- наличия у родителей (законных представителей) ребёнка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребёнка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;- даты регистрации ребёнка в электронном реестре;- возраста ребёнка по состоянию на 1 сентября 2017 года;- направленности группы.О дате распределения мест в этих садиках сообщат дополнительно.