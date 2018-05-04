В Самаре можно посмотреть на уникальные авторские куклы. Фото

История человечества с древнейших времен до наших дней - это также история кукольного народа. На выставке «Отражение» посетители смогут увидеть уникальные авторские куклы самодеятельных мастеров и мастеров декоративно-прикладного искусства Самарской области. Выставка проходит с 4 по 21 мая. Вход свободный, 18+.