В Самаре можно посмотреть на уникальные авторские куклы. Фото
Выставка «Отражение» работает в арт-фойе ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105).
История человечества с древнейших времен до наших дней - это также история кукольного народа. На выставке «Отражение» посетители смогут увидеть уникальные авторские куклы самодеятельных мастеров и мастеров декоративно-прикладного искусства Самарской области. Выставка проходит с 4 по 21 мая. Вход свободный, 18+.
История человечества с древнейших времен до наших дней - это также история кукольного народа. На выставке «Отражение» посетители смогут увидеть уникальные авторские куклы самодеятельных мастеров и мастеров декоративно-прикладного искусства Самарской области. Выставка проходит с 4 по 21 мая. Вход свободный, 18+.
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