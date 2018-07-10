В Самаре можно попробовать новороссийские устрицы и удмуртские перепечи
Во вторник, 10 июля, в Самару приехал путешествующий фестиваль «Гастрономическая карта России» - WELCOME FOODBALL CUP.
На Некрасовском спуске набережной 11 мобильных фуд-траков весь день угощают традиционными блюдами городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Посетила фестиваль глава Самары Елена Лапушкина:
- Под финал замечательного Чемпионата мира фестиваль наконец-то добрался до Самары. Я очень рада, что у организаторов возникла идеи познакомить города России друг с другом путем гастрономии. Отведав уникальную продукцию местной кухни, которая так ярко здесь представлена, местные жители и гости города смогут открыть для себя Самару с новой стороны.
Руководитель проекта Екатерина Шаповалова рассказала, что самарские рестораторы и крупные производители питания с удовольствием разработали рецепты, отражающие особенности самарского края: блюда из волжской рыбы и раков, пиво, хлеб, варенье и мармелад. Также на гастрофесте можно попробовать блюда других регионов России: ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки, варенье из пива и новороссийские устрицы.
На Некрасовском спуске набережной 11 мобильных фуд-траков весь день угощают традиционными блюдами городов-организаторов Чемпионата мира по футболу. Посетила фестиваль глава Самары Елена Лапушкина:
- Под финал замечательного Чемпионата мира фестиваль наконец-то добрался до Самары. Я очень рада, что у организаторов возникла идеи познакомить города России друг с другом путем гастрономии. Отведав уникальную продукцию местной кухни, которая так ярко здесь представлена, местные жители и гости города смогут открыть для себя Самару с новой стороны.
Руководитель проекта Екатерина Шаповалова рассказала, что самарские рестораторы и крупные производители питания с удовольствием разработали рецепты, отражающие особенности самарского края: блюда из волжской рыбы и раков, пиво, хлеб, варенье и мармелад. Также на гастрофесте можно попробовать блюда других регионов России: ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки, варенье из пива и новороссийские устрицы.
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