В Самаре можно будет бесплатно посмотреть фильмы Тарковского и Бергмана
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир кино» в Самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) будет посвящена великому американскому комедиографу Билли Уайлдеру.
Российские зрители знают его по фильмам: «В джазе только девушки», «Квартира», «Двойная страховка», «Бульвар Сансет». В этот вечер зрителей ждет лекция с просмотром фильма «Нежная Ирма» (США, 1963, 12+). В главных ролях: Джек Леммон и Ширли МакЛейн.
8 апреля в рамках программы «Юбилеи года» Михаил Куперберг расскажет о творчестве Андрея Тарковского в связи сразу с двумя юбилеями: 85-летием самого режиссера и 50-летием фильма «Андрей Рублев» (СССР, 1967, 16+). В большом зале библиотеки состоится показ и обсуждение этой картины.
15 апреля пройдет лекция на тему «Богини экрана. Ингрид Бергман и Лив Ульман» и просмотр фильма Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (Швеция, Великобритания, 1978, 16+), где главные роли исполнили эти кинодивы.
22 апреля Михаил Куперберг сравнит новеллу классика немецкой литературы Томаса Манна «Смерть в Венеции» и ее экранную версию от режиссера Лукино Висконти. Фильм снят в Италии, Франции и США в 1971, возрастное ограничение 16+.
29 апреля в программе «Современное неигровое кино. Избранное» состоится лекция и просмотр фильма «Кояанискатси» (США, 1982, 12+). Организаторы обещают феноменальный документальный фильм-эссе о современной цивилизации.
Вход на все мероприятия свободный.
Российские зрители знают его по фильмам: «В джазе только девушки», «Квартира», «Двойная страховка», «Бульвар Сансет». В этот вечер зрителей ждет лекция с просмотром фильма «Нежная Ирма» (США, 1963, 12+). В главных ролях: Джек Леммон и Ширли МакЛейн.
8 апреля в рамках программы «Юбилеи года» Михаил Куперберг расскажет о творчестве Андрея Тарковского в связи сразу с двумя юбилеями: 85-летием самого режиссера и 50-летием фильма «Андрей Рублев» (СССР, 1967, 16+). В большом зале библиотеки состоится показ и обсуждение этой картины.
15 апреля пройдет лекция на тему «Богини экрана. Ингрид Бергман и Лив Ульман» и просмотр фильма Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (Швеция, Великобритания, 1978, 16+), где главные роли исполнили эти кинодивы.
22 апреля Михаил Куперберг сравнит новеллу классика немецкой литературы Томаса Манна «Смерть в Венеции» и ее экранную версию от режиссера Лукино Висконти. Фильм снят в Италии, Франции и США в 1971, возрастное ограничение 16+.
29 апреля в программе «Современное неигровое кино. Избранное» состоится лекция и просмотр фильма «Кояанискатси» (США, 1982, 12+). Организаторы обещают феноменальный документальный фильм-эссе о современной цивилизации.
Вход на все мероприятия свободный.
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