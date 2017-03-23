В Самаре можно будет бесплатно посмотреть фильмы Тарковского и Бергмана

Российские зрители знают его по фильмам: «В джазе только девушки», «Квартира», «Двойная страховка», «Бульвар Сансет». В этот вечер зрителей ждет лекция с просмотром фильма «Нежная Ирма» (США, 1963, 12+). В главных ролях: Джек Леммон и Ширли МакЛейн.8 апреля в рамках программы «Юбилеи года» Михаил Куперберг расскажет о творчестве Андрея Тарковского в связи сразу с двумя юбилеями: 85-летием самого режиссера и 50-летием фильма «Андрей Рублев» (СССР, 1967, 16+). В большом зале библиотеки состоится показ и обсуждение этой картины.15 апреля пройдет лекция на тему «Богини экрана. Ингрид Бергман и Лив Ульман» и просмотр фильма Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (Швеция, Великобритания, 1978, 16+), где главные роли исполнили эти кинодивы.22 апреля Михаил Куперберг сравнит новеллу классика немецкой литературы Томаса Манна «Смерть в Венеции» и ее экранную версию от режиссера Лукино Висконти. Фильм снят в Италии, Франции и США в 1971, возрастное ограничение 16+.29 апреля в программе «Современное неигровое кино. Избранное» состоится лекция и просмотр фильма «Кояанискатси» (США, 1982, 12+). Организаторы обещают феноменальный документальный фильм-эссе о современной цивилизации.Вход на все мероприятия свободный.