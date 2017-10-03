В Самаре молодой водитель на «тринадцатой» врезался в гараж. Пострадала 16-летняя девушка

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, 18-летний водитель «тринадцатой» ехал по улице Спортивной со стороны Чернореченской в сторону Коммунистической.По предварительной версии полицейских, автомобилист превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и врезался в гараж. В результате ДТП 16-летняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы, с которыми была госпитализирована.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. По факту случившегося проводится проверка.